ينبع تشارك بأوبريت واحتفالات شعبية في يوم الوطن

أحمد الأنصاري (ينبع)

بحث محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم أمس بصالة الاجتماعات بالمحافظة، الاحتفاء باليوم الوطني بالمحافظة وذلك خلال اجتماع تحضيري بحضور رؤساء ومديري الجهات الحكومية المشاركة وفريق عمل الاحتفال باليوم الوطني الثالث والثمانين على توحيد أرجاء المملكة، تحت راية التوحيد والبناء والتقدم.واستهل المحافظ الاجتماع بكلمة تحدث من خلالها عن أهمية هذا المحفل الوطني الذي تحتفل به المملكة على جميع المستويات، مشيرا إلى تطلعه لمشاركة الجميع في هذه المناسبة.بعد ذلك قدم أمين عام السياحة بينبع يوسف الوهيب عرضا متكاملا عن البرنامج العام للاحتفاء باليوم الوطني بينبع، حيث ستتضمن المناسبة العديد من الفعاليات، ومنها مسابقات وقصائد، وإصدار كتيبات ورسائل في حب الوطن، وألعاب رياضية وفنون شعبية وأوبريت غنائي، وأبدت الجهات الحكومية المشاركة استعدادها للتعاون في هذه المناسبة.هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لليوم الوطني من خلال الاقتراحات التي قدمت من قبل الحضور ومناقشة تنفيذ الفعاليات في هذه المناسبة الوطنية. وكان من ضمن المقترحات مسابقات متنوعة تبنتها إدارة التربية والتعليم في جميع المراحل بنين وبنات، وسيتم إلقاء محاضرات لتعزيز الوطنية لدى النشء في المدارس، فيما اقترح ميناء ينبع التجاري رفع علم المملكة على جميع أسوار الميناء بالتعاون مع قيادة حرس الحدود في رفع علم المملكة داخل البحر مع إطلاق القاطرات المياه على طريقة النافورة، وسيكون لطلاب جامعة طيبة مشاركة فعلية من خلال المساندة في جميع المواقع، واقترحت قيادة حرس الحدود توزيع مطويات عن الوطن في موقع الاحتفال وفي الشوارع الرئيسية والميادين.