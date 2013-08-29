الحمدي رئيساً لمجلس أهالي ينبع والعلوني نائباً

أحمد الأنصاري (ينبع)

انتخب 38 من أعضاء لجنة مجلس الأهالي بمحافظة ينبع رئيسا للمجلس ونائبا له، من خلال عملية تصويت وانتخاب اتسمت بالوضوح والشفافية في مقر الضيافة بالمحافظة لمدة تجاوزت الساعتين، حيث حضر جميع أعضاء اللجنة باستثناء سبعة أعضاء، فيما تقدم لمنصب الرئيس ثلاثة أشخاص هم: عبدالكريم الحمدي، وصالح النزواي، وصالح الرفاعي، وتم التصويت من خلال وضع اسم الرئيس على الورقة من قبل كل عضو على حدة، وأسفرت النتائج عن فوز عبدالكريم الحمدي بـ24 صوتا، ثم تم التصويت لاختيار النائب وتقدم للمنصب أربعة أشخاص هم: أحمد الرفاعي، وجمعة العلوني، ومسفر الهلولي، وعطية العطوي، وأسفرت النتائج عن فوز الدكتور جمعة العلوني بـ20 صوتا.من جانبه قال محافظ ينبع المهندس مساعد السليم: «منذ أن أتيت للمحافظة كانت لدي رغبة في أن يكون هناك مجلس أو لجنة تحت مسمى (لجنة أهالي ينبع)، وكان لنا توجه حول كيفية تشكيل تلك اللجنة، والاستفادة من خبرات البعض لتكوين هذه اللجنة، على أن تكون مشكلة من جميع أطياف المجتمع، وممثلة تمثيلا وتنظيما تطوعيا لأجل مصلحة ينبع اللجنة».يأتي ذلك فيما اتفق المجلس على طرح اشتمل على عدة مهام أهمها دور اللجنة في دعم المحافظ ومؤازرته في تحقيق مهامه وواجباته المتنوعة، وتمثيل أهالي ينبع بصفة اعتبارية أمام المحافظ وولاة الأمر والمسؤولين، ومتابعة المشاريع والتواصل مع المراكز والقرى، والعمل على توفير مجلس الأهالي المشاركة المجتمعية باسم «مجلس أهالي ينبع» ومراكزها تحت مظلة واحدة، والمشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية العامة، من خلال آلية عمل اللجنة في اجتماعات شهرية تتم فيها مناقشة مختلف الأمور، ومدتها أربع سنوات.من ناحيته أعرب لـ«عكاظ» الشيخ عبدالكريم الحمدي رئيس لجنة مجلس الأهالي بينبع، عن شكره للجميع على تواجدهم وحضورهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية ما يزيد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، متمنيا أن يكون عند حسن الظن جميع أهالي ينبع.