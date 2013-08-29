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دبروم يتفقد جاهزية كليات الهيئة الملكية

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دبروم يتفقد جاهزية كليات الهيئة الملكية دبروم يتفقد جاهزية كليات الهيئة الملكية

 نواف المزين (ينبع)

تفقد مدير عام الكليات والمعاهد الدكتور أحمد بن محمد دبروم، يرافقه مدير كلية ينبع الصناعية الدكتور قاسم أنديجاني، كليات الهيئة الملكية بينبع، حيث وقف على مدى جاهزية سكن الطلاب والوقوف والإجراءات المتخذة استعدادا لاستقبال الطلاب المستجدين في بداية الفصل الدراسي الأول، والذي سيبدأ في الخامس والعشرين من شهر شوال، يرافقهما في ذلك مدير كلية ينبع الجامعية الدكتور عبدالكريم العلوني، ووكيل الكليات لشؤون الطلاب الدكتور عادل بابطين، ووكيل الكليات للتخطيط والتطوير الدكتور محمد عسيري. واستمع الجميع إلى شرح مفصل من مشرف خدمات الطلاب محمد الرشيدي حول كيفية استقبال الطلاب وتسكينهم وتقديم الخدمات لهم وفتح مكاتب خاصة على مدار الساعة للإجابة على استفساراتهم وتقديم المساعدة لهم.

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