مدير تعليم المهد يتفقد مدارس في المحافظة

عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

أنهت إدارة التربية والتعليم بمحافظة المهد استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد، حيث هيأت جميع مدارسها (بنين وبنات) لاستقبال أكثر من 20 ألف طالب وطالبة يوم الأحد المقبل، وذلك لبدء العام الدراسي الجديد، بما يضمن سير العملية التربوية والتعليمية، وفق ما هو مخطط له.وعمدت الإدارة بجميع أقسامها إلى تجهيز المدارس وصيانتها لاستقبال الطلاب والطالبات وضمان وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس في وقت مبكر وتوجيه المعلمين والمعلمات الجدد إلى المدارس، واستكمال كافة التجهيزات اللازمة، بما يحقق -بإذن الله- البداية الجادة في جميع المدارس.وقد قامت لجنة الاستعداد للعام الدراسي بتعليم المحافظة بجولات ميدانية لتهيئة المدارس لاستقبال طلابها وطالباتها في جميع المجالات.وكان مدير التربية والتعليم الدكتور سعيد بن عليثة الجريسي قد عقد سلسلة اجتماعات للجنة الاستعداد للعام الدراسي للوقوف على التجهيزات المدرسية، وأكد خلالها على القيادات التعليمية بضرورة تولي لجنة الاستعداد بالإدارة متابعة التهيئة المثالية للبيئة التربوية وتهيئتها للطلاب والطالبات قبل وقت مبكر من انطلاقة العام الدراسي الجديد.من جانب آخر، وقف الجريسي والمساعد للشؤون المدرسية كامل الصحفي في زيارة تفقدية على عدد من مدارس المحافظة للاطلاع على أعمال الصيانة، التي تمت فيها، ضمانا لاكتمال متطلبات المدارس وإمكاناتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد وفق ما خطط له.