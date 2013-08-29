إدارة التعليم تبحث تهيئة البيئة المدرسية الجاذبة للطلاب

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تسعى إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بأن تكون انطلاقة العام الدراسي بتعليم المدينة مثالية وقوية، رغم التحديات والصعوبات التي قد تواجهها غالبا مع كل انطلاقة للعام الدراسي.وأكد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بأن ذلك يأتي انطلاقا من الحرص الكبير الذي تكون عليه الإدارات بغرض تهيئة البيئة المدرسية لتكون محفزة وجاذبة للطلاب والطالبات، خصوصا بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، حاثا الجميع من مديري إدارات وأقسام، على بذل غاية جهدهم بما يسهم في انطلاقة مميزة ومثمرة. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة الاستعداد للعام الدراسي للعام 1434هـ، الذي عقد أمس الأول بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الإدارة رقم (1) بالحرة الشرقية وتم نقله عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إلى قاعة النساء بمبنى الشؤون التعليمية (بنات) بحي المصانع بحضور كافة أعضاء المجلس بقطاعي البنين والبنات.وكان الاجتماع قد بدئ بكلمة لمدير عام التربية والتعليم رحب فيها بأعضاء المجلس، مثمنا لهم جهودهم الكبيرة والمخلصة خلال العام المنصرم، كما رفع من خلال كلمته باسمه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس الشكر والامتنان لكل من مدير إدارة الاختبارات والقبول الدكتور عويضة البلادي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد محمد القايدي، بعد إحالتهما إلى التقاعد، مثنيا لهما كل ما قدماه من عمل مخلص ومبارك خلال عملهما في الإدارة وسائلا المولى عز وجل بأن يجزل لهم الأجر والمثوبة، كما ثمن المدير العام ما قدم من برامج خلال الصيف للطلاب والطالبات من برامج وأنشطة صيفية متميزة كللت في ختامها برعاية كريمة وأبوية من لدن سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، واختتم المدير العام كلمته بتوجيه الشكر إلى مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية ولكافة منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة سائلا المولى تعالى بأن يكون هذا العام عام خير وعطاء وتميز.بعد ذلك استعرض أمين التربية بالمدينة عبدالعزيز الزهراني توصيات الاجتماع السابق قدم بعدها مدير إدارة التخطيط والتطوير يعقوب عفيفي، تقريرا عن المقررات الدراسية ثم استعرض مدير إدارة المباني المهندس حسين الخليفي تقريرا مفصلا عن حالة المباني المدرسية، من حيث مشاريع الصيانة والتأهيل وعمليات الترميم أعقبه تقرير عن الأمن والسلامة، ثم قدم تقريرا عن التجهيزات المدرسية والمعامل ومراكز مصادر التعلم وعن محضري المختبرات وأمناء المصادر، كما استعرض مدير خدمات الطلاب تقريرا عن النقل المدرسي للطالبات وطلاب وطالبات التربية الخاصة والمكافآت.بعدها فتح باب المناقشات والمداخلات ومداولة ما يستجد من أعمال، حضر الاجتماع مساعد ومساعدة مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية للبنين والبنات ومديرو ومديرات الإدارة المعنية.