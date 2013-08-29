محافظ الدقهلية يضع خطة للتوعية بأهمية النظافة

عقد المهندس عمر الشوادفى محافظ الدقهلية اجتماعاً لمسئولي قطاع النظافة و التجميل و جهاز شئون البيئة بالمحافظة حضره وكـــيل وزارة الزراعة و رؤساء حي غرب و شرق المنصورة و مركز المنصورة و ممثلي حركة شباب ” إحنا هنبنيها ” .. تناول خلاله الخطوات و الإجراءات اللازمة لدفع العمل في قطاع النظافة على مستوى المحافظة و تعزيز عمليات رفع المخلفات و القمامة إلى المقالب العمومية .

وأكد الشوادفى خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة شاملة للتوعية اللازمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة في إتباع السلوكيات الايجابية في التعامل مع القمامة و وضعها في الأماكن المخصصة لها ليتم نقلها إلى المقالب العمومية..

و أشار الشوادفى إلى دور الأزهر و الأوقــــاف و دور العبادة فى المساجد و الكنائس و وسائل الإعلام في بث روح التعاون من جانب المواطنين في توفير بيئة نظيفة و صحية .

و أكـد الشوادفى على تفعيل دور الوحدات المحلية بمراكز المحافظة و تعاونها مع قطاع النظافة و التجميل و شئون الـبيئة حتى يشعر المواطن بالاهتمام من جانب المسئولين في الحرص على حسن تقديم الخدمات إليهم .

و أوضح الشوادفى إلى أهمية المشاركة المجتمعية من خلال زيادة مساحات التشجير و دعــم فكرة زراعة الأســطح مشيرا الى أهــمية المرورات اليـــومية لرؤساء المراكز و المدن و الأحياء والقرى و العمد بتعاون اللجان الشعبية لمتابعة أحوال النظافة بالشوارع و الميادين .

و أوضح الشوادفى أهمية أن تتضمن خطة رفع القمامة تقسيم الحي و المدينة ومناطق يكون لكل منطقة مشرف مسئول و يتم الإعلان بها عن موعد سيارات رفع القمامة ..