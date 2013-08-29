ضبط زيوت سيارات مستعملة لبيعها للأفران بالمخالفة لشروط البيئة ببورسعيد

تمكن قسم شرطة التموين برئاسة العميد خالد العوادلي من ضبط السيارة رقم (6154 / ر ط ج ) قيادة المدعو / السيد عبد المنعم السيد حنفي – سن 25 – سائق ومقيم بقرية أم عجرم مركز فأقوس / شرقية .. محملة بكميات من زيوت السيارات ” مستعمله ” بإجمالي ( طن ونصف) بغرض إعادة تصنيعها وبيعها على أنها زيوت جديدة .. وبيع بعضها للمخابز لاستعمالها بدلا من مادة ” المازوت ” مما يؤثر صحيا وبيئيا على الخبز المنتج للمستهلك – مخالفا بذلك القانون رقم 4 لسنة 1994 والخاص بحماية البيئة ..وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة .