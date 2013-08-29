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ضبط زيوت سيارات مستعملة لبيعها للأفران بالمخالفة لشروط البيئة ببورسعيد

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ضبط زيوت سيارات مستعملة لبيعها للأفران بالمخالفة لشروط البيئة ببورسعيد ضبط زيوت سيارات مستعملة لبيعها للأفران بالمخالفة لشروط البيئة ببورسعيد

download (5) تمكن قسم شرطة برئاسة العميد خالد العوادلي  من ضبط السيارة رقم (6154 / ر ط ج ) قيادة المدعو / السيد عبد المنعم السيد حنفي – سن 25 – سائق ومقيم  بقرية أم عجرم مركز فأقوس / شرقية .. محملة بكميات من زيوت السيارات ” مستعمله ” بإجمالي ( طن ونصف) بغرض إعادة تصنيعها وبيعها على أنها زيوت جديدة .. وبيع بعضها للمخابز لاستعمالها بدلا من مادة ” المازوت ” مما يؤثر صحيا وبيئيا على الخبز المنتج للمستهلك – مخالفا بذلك القانون رقم 4 لسنة 1994 والخاص بحماية البيئة ..وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة .

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