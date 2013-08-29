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موظفو محكمة البحر الأحمر يكرمون المستشار عصام زيدان

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موظفو محكمة البحر الأحمر يكرمون المستشار عصام زيدان موظفو محكمة البحر الأحمر يكرمون المستشار عصام زيدان
البحر الاحمر-لطفى الدمرانى وصلاح عبيد
منذ 3 ساعة 8 دقيقة

نظم اليوم موظفو محكمة البحر الأحمر الابتدائية حفل تكريم للمستشار عصام زيدان رئيس المحكمة  بعد انتهاء مدته رئيسا للمحكمة ونقله إلى محكمة المنصورة وتقديرا منهم للمجهود الذى بذله زيدان فى النهوض بالمحكمة وأداء الموظفين العمل للتيسير على المتقاضين منذ توليه رئاسة المحكمة ولمدة عام كامل.

وقال حسين عبادى مدير عام المحكمة إن المستشار زيدان قدم إلى المحكمة والموظفين ما لم يقدمه رئيس محكمة من قبل حيث قرب العلاقة بينه وبين الموظفين وعمل جاهدا على الا يجعل بينه وبين الموظفين حواجز على المستوى الشخصى وعلى مستوى العمل.
> وقال أحد الموظفين بالمحكمة إن المستشار زيدان ساهم فى زيداة الرغبة لدى الموظفين على العمل والجهد وقيامه بتويع شهادات تقدير على الأقسام المختلفة بالمحكمة لأدائهم المتميز فى العمل.

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