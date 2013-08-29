42 بحثا و30 خبيراً يستعرضون تشريعات حماية البيئة

العاصمة المقدسة أكملت الاستعدادات لانطلاقة مؤتمر العواصم الإسلامية الأحد

أحمد الحسني، أحمد الصايغ (مكة المكرمة)

تفقد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار صباح أمس قاعات وصالات فندق برج الساعه (فيرمونت) بمكة المكرمة الذي سيحتضن فعاليات المؤتمر الثالث عشر لمنظمة العواصم والمدن الاسلامية الأحد المقبل، وذلك من أجل الاطلاع على آخر الاستعدادات التي هيأتها أمانة العاصمة المقدسة لاستقبال ضيوف المؤتمر. ووقف البار على القاعات والصالات المعدة لعقد الجلسات واطلع على تجهيزاتها وشاهد آخر الترتيبات والاستعدات لاستقبال الضيوف، كما اطلع على جاهزية الفرق واللجان العاملة بالأمانة وطرق العمل وتوزيع المهام موجهاً ببذل اقصى الجهود للخروج بصورة مشرفة تعكس مدى اهتمام ولاة الامر بإقامة مثل هذه المناسبات.وكانت الامانة قد شكلت عددا من الفرق واللجان العاملة والتي يصل عددها لنحو (15) لجنة تغطي كافة الجوانب والاحتياجات وهي تضم اللجنة التنفيذية ولجنة الاستقبال ولجنة المعارض واللجنة الاعلامية ولجنة الهدايا والمطبوعات ولجنة العلاقات العامة ولجنة الزيارات ولجنة التوثيق ولجنة الفريق التقني ولجنة النقل ولجنة الضيافة ولجنة الاسكان واللجنة الادارية وفريق تنظيم حفل الافتتاح والختام وفريق تجهيز قاعات المؤتمر.وقد وجه أمين العاصمة المقدسة العاملين بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بخدمات النظافة مع تكثيف الجهد في اعمال اللجان وحثهم على ضرورة التواصل مع المسؤولين في الأمانة والجهات ذات العلاقة وإزالة كل ما يعترض العمل من عقبات وتحديات. وقد رافقه خلال الجولة الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل المشرف على اللجنة الاعلامية ومهدي بن عبدالرحمن بهادر رئيس اللجنة التنفيذية وعدد من المسؤولين.وفي ختام الجولة اكد البار بأن خطة العمل تسير وفق خطى مدروسة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وأضاف بأن الجميع يتشرف بهذا العمل الوطني ويحرص على تأدية الأعمال من أجل راحة وسلامة ضيوف المملكة الذين يمثلون أكثر من (60) دولة.وأوضح الدكتور أسامة البار بأن الندوة العلمية التي ستقام على هامش فعاليات المؤتمر، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين حول «تشريعات حماية البيئة من أجل تنمية مستدامة» ستشهد استعراض 42 بحثاً ويشارك فيها خبراء يمثلون أكثر من 30 منظمة ومؤسسة إسلامية ودولية فضلاً عن عقد اجتماع المجلس الإداري للمنظمة وصندوق التعاون وتوزيع جوائز المنظمة في مجالات التأليف والتحقيق والترجمة والبحث العلمي والمشروعات والخدمات البلدية واعتماد توصيات لجنة التواصل الرقمي التي تهدف إلى تشجيع الأمانات والبلديات على تبادل الخبرات واستخدام تقنية المعلومات الحديثة في أعمالها الفنية والإدارية والمالية، وتوقيع عدة اتفاقيات منها برتوكول تعاون بين المنظمة ومركز دراسات التراث العلمي بجامعة القاهرة لتقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات لمنتسبي أمانات وبلديات ومجالس المحليات، وإبرام مذكرة تفاهم بين المنظمة ومنظمة التحالف العالمي لتسهيل الوصول للبيئة والتقنية «جيتس» وتحقيق أعلى المعايير العالمية في مجالات التخطيط والإسكان وإدارة المدن والمرافق العامة.وأكد بأن المؤتمر الذي ستشهد أعماله تطويع التقنية الحديثة حيث ستدار فعالياته إلكترونياً بالكامل سيعمل على تفعيل التآخي بين القدس وبين العواصم والمدن الإسلامية الأخرى المتآخية معها، لافتاً النظر إلى أنه سيتم أيضاً تكريم بعض أمناء العواصم والمدن الإسلامية الذين أسهموا في دعم المنظمة ونشاطاتها المختلفة، فضلاً عن تكريم أمناء العاصمة المقدسة في العهد السعودي من عام 1343هـ حتى عام 1434هـ.وأعرب أمين العاصمة المقدسة عن سعادته برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله لهذا المؤتمر، مؤكداً أن رعايته الكريمة تجسد مدى حرصه أيده الله على دعم مسيرة عمل منظمة العواصم والمدن الإسلامية لتؤدي دورها على الوجه الأكمل حيال تحقيق التنمية المستدامة في العواصم والمدن الإسلامية والمحافظة على هويتها وتراثها.كما أعرب عن سعادته بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وافتتاحه المؤتمر.جدير بالذكر بأن المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية الذي تستضيفه أمانة العاصمة المقدسة وتنظمه منظمة العواصم والمدن الإسلامية يسعى لمواكبة التطور الجاري بما يحقق للعواصم والمدن الإسلامية ولسكانها النفع والفائدة وتحقيق التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية.