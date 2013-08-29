خدمة المطاف المعلق بالمرحلة الثانية م في الحج

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

تعمل الشركة المنفذة للمطاف المعلق في المسجد الحرام على زيادة دعم قواعد وتدعيم جسوره، وذلك من خلال تمديد كيابل وجسور من نوع خاص لزيادة التأكد من تثبيت المطاف وزيادة تحمله للأعداد المتوقعة لمستخدمي المطاف المعلق من ضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج المقبل، بعد دخول المطاف المعلق المرحلة الثانية من الخدمة لفتح الدور الأرضي منه لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.وأكدت مصادر «عكاظ» أن هذه الأعمال التي تجري حاليا حول المطاف المعلق الهدف منها زيادة التأكد من مدى تحمل المطاف لأعداد كبيرة من الطائفين، خصوصا مع دخول الدور الأرضي للمطاف المعلق الخدمة خلال موسم الحج المقبل، وبينت المصادر نفسها أن هذه الأعمال تأتي ضمن زيادة الطمأنينة على سلامة ضيوف بيت الله الحرام خلال استخدامها للمطاف المعلق. ومن جهة ثانية يجري العمل حاليا على قدم وساق لتنفيذ الدور الأرضي لمطاف المعوقين المؤقت قبل شهر الحج، وذلك في حلقة دائرية تحاذي الرواق القديم بعرض 12 مترا، لفصل حركة المعوقين عن حركة الطائفين في صحن الطواف طيلة مدة تنفيذ المشروع، وذلك بسبب انقطاع حلقة الطواف في الأروقة نتيجة أعمال الإزالة التي تقتضيها مراحل تنفيذ المشروع طيلة السنوات الثلاث التي تنتهي مع نهاية العام 1436هـ، ويتكون المطاف المؤقت من طابقين متعامدين يرتبط أحدهما بأروقة الدور الأرضي والآخر بالدور الأول الذي سيخصص لطواف المعوقين، كما سيراعى ربطه بمسار سعي المعوقين في ميزانين الدور الأرضي حفاظا على سلامتهم وتسهيلا لأداء النسك، وسيتم تخصيص الدور الأرضي من المطاف المؤقت للمشاة لتخفيف العبء على صحن المطاف.