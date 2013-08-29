القبض علي الطبيب “الإخوانى” المتهم بقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي‎ بالمنيا

القت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي الطبيب البشري متهم بقتل العقيد مصطفي العطار نائب مأمور مركز شرطة مطاي .

تلقي اللواء عبد العزيز قوره مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء علي سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن قوة من رجال المباحث بضبط علي حسن إبراهيم 35 سنه طبيب بشري بمستشفي مطاي العام لاتهامه بقتل العقيد” مصطفي العطار ” نائب مأمور مركز شرطة مطاي أثناء الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتم خلالها اقتحام عددا من مراكز وأقسام الشرطة، حيث أصيب الشهيد أثناء الأحداث وتم نقله لمستشفى مطاى العام فقام الطبيب الإخوانى المتهم بقتله، بقتله داخل المستشفى .

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامه للتحقيق .

يذكر أن سلطات الأمن بالمنيا تمكنت خلال يوم واحد من ضبط 42 شخص بينهم 9 متهمين باقتحام مركز شرطة مغاغة و7 متهمين باقتحام مركز شرطة مطاي و6 قاموا بسرقة أسلحة وذخائر من أقسام ومراكز الشرطة و2 من المتهمين بسرقة ونهب الكنائس و18 متهم بإثارة أعمال الشغب والتحريض علي العنف والتخريب فضلاً عن القبض على اثنين هاربين من السجون أثناء الأحداث .