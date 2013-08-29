بالصور .. رئيس جامعة المنصورة يفتتح أحدث جهاز” أشعة مقطعية “على مستوى الدلتا‎

افتتح الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، وحدة جهاز الأشعة المقطعية الجديد بقسم الأشعة بمستشفيات الجامعة .

وقال عبد الخالق : ” أن جهاز الأشعة المقطعية الجديد يعد إضافة تكنولوجية كبيرة الى المنظومة الطبية داخل مستشفيات جامعة المنصورة وسيسهم فى تشخيص أمراض كثيرة وسيخدم قطاع كبير من المرضى الغير قادرين على إجراء الفحوص الدقيقة حيث يعد الجهاز من أحدث الأجهزة على مستوى الدلتا ” .

وأضاف رئيس الجامعة : ” أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانات لتدعيم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المراكز الطبية والمستشفيات ” .