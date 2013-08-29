"المرشدين السياحيين" تدشن "مرشد سياحى صوت مصر" لتنشيط السياحة

تنظم النقابة العامة للمرشدين السياحيين" حملة مرشد سياحى صوت مصر" وذلك يوم الخميس، المقبل، 5 سبتمبر، ويشارك فى الفاعلية عدد كبير من نخبة المرشدين السياحيين الذين يتحدثون بكل لغات العالم، لإرسال رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، ولتنشيط السياحة، ولتوضيح الصورة للعالم أجمع بأن ما حدث فى 30 يونيو بمصر هى إرادة شعبية وما قام به الجيش المصرى هو لحماية ثورة الشعب المصرى ضد الجماعات المتطرفة.

وأكد معتز السعيد النقيب العام لنقابة المرشدين السياحيين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الفاعلية الهدف منها هى إظهار مصر بالصورة التى تليق بها وهى بلد الأمن والأمان وإرسال رسالة للعالم أجمع بأن مصر أمنه من كل سوء، وتفويت الفرصة على المحرضين والمتطرفين الذين يعملون على الإساءة لسمعة مصر، وإيضاح الحقائق للعالم لتغير رؤيتهم فى الأحداث بمصر بأنها ضد الإرهاب وليس ضد فصيل بعينه، و30 يونيو ثورة شعبية بإرادة شعبية.

يأتى ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والثقافة والإعلام والاستثمار، ومشاركة عدد من الأحزاب السياسية والحركات والائتلافات الشبابية للمشاركة.