عرض المشتبه به فى أحداث جامعة الدول العربية على النيابة صباح اليوم..ومصدر أمنى يرجح إخلاء سبيله لإثبات التحريات عدم تورطه..والأهالى اشتبهوا به بسبب لحيته

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المشتبه به محمد أنور مسعود المتهم بإطلاق النار على كمين للقوات المسلحة بشارع جامعة الدول العربية، والمحتجز حالياً لدى رجال الأمن، سيتم عرضه صباح اليوم الخميس على نيابة العجوزة، برئاسة أحمد رفعت للتحقيق معه، وإصدار قرار بإخلاء سبيله أو حجزه على ذمة التحريات.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تخلى النيابة سبيل المتهم، وذلك بعد أن توصلت التحريات الأولية التى أجراها فريق بحث أشرف عليه اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء محمود فاروق، إلى عدم تورط المتهم فى إطلاق الرصاص على كمين القوات المسلحة، وأن تواجده بمسرح الأحداث كان مصادفة، حيث طلب منه أحد أقاربه التوجه لإحضار زوجته واصطحابها بعيداً عن إطلاق الرصاص الذى كان يطلق بشارع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مساعدتها فى العودة لمنزلها نتيجة إغلاق الطرق المؤدية لشارع جامعة الدول.

وأوضح أن الأهالى الذين كانوا يشاهدون الأحداث عن قرب اشتبهوا فى المتهم نتيجة إطلاقه لحيته، بالإضافة إلى إطالة شعره وارتدائه ملابس مكتوب عليها بأحرف عربية، حيث شكوا بأمره وضبطوه ظناً منهم أنه المسلح الذى يتبادل إطلاق النار مع رجال القوات المسلحة، ثم أسرع إليه رجال الجيش والشرطة وخلصوه من بين أيديهم قبل أن يفتكوا به واحتجزوه بسيارة شرطة.

وذكر المصدر أنه تم الاستعانة بضباط العمليات الخاصة لتمشيط العقار الذى كان يشتبه أنه يطلق من أعلاه النيران، إلا أنه لم يتم العثور على أى مسلحين أو أسلحة، حيث تم تفتيش كافة الشقق السكنية بالعقار دون العثور على أى دليل يفيد بإطلاق النار على رجال القوات المسلحة.

وقد نفى المشتبه به أمام مدير أمن الجيزة خلال استجوابه علاقته بالأحداث أو حيازته لأسلحة نارية، ووضح حقيقة تواجده بالمكان واشتباه الأهالى به، ليتبين من خلال التحريات أنه أحد شباب الثورة، وليس له سجل جنائى ولا يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد المصدر أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط ميدان مصطفى محمود عقب الأحداث، حيث تم تعيين أكمنة تابعة للشرطة، بالإضافة إلى المدرعات التابعة للقوات المسلحة لضبط المشتبه بهم، بالإضافة إلى الاستعداد لمظاهرات أنصار الرئيس السابق محمد مرسى غداً الجمعة.