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تحرير ثلاثة طيارين تابعين لبعثة "يوناميد" فى السودان

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تحرير ثلاثة طيارين تابعين لبعثة "يوناميد" فى السودان تحرير ثلاثة طيارين تابعين لبعثة "يوناميد" فى السودان

تمكنت حكومة ولاية جنوب دارفور السودانية من إطلاق سراح ثلاثة طيارين تابعين للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور "يوناميد" احتجزتهم حركة تحرير السودان المتمردة بقيادة منى أركو مناوى قبل شهر.

وأكد مهدى بوش وإلى الولاية بالانابة فى مؤتمر صحفى اليوم بنيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، أن حكومة الولاية مع الأجهزة الأمنية وبعثة "يوناميد" تمكنت من إطلاق سراح ثلاثة طيارين من بينهم أوكرانيان

ومساعدهما السودانى الجنسية كانت مروحيتهم قد هبطت اضطراريا فى منطقة أبقى راجل بولاية جنوب دارفور قبل شهر، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) وأشار إلى أن إطلاق سراحهم تم دون دفع أى فدية للخاطفين.

كانت بعثة "يوناميد" قد ذكرت أن حركة تحرير السودان قد احتجزت مروحية تابعة لها هبطت اضطراريا فى الجنوب الغربى لمدينة نيالا فى الثالث من الشهر الجارى .

وذكرت "يوناميد" أنها استأجرت المروحية روسية الصنع وكان يقودها طياران أوكرانيان وطيار سودانى.

وقال كريستوفر سيسمانك المتحدث الرسمى بإسم البعثة أن هناك مباحثات تجريها البعثة مع الحركة للإفراج عن الطائرة والطيارين.

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مصر 365