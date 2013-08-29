بالفيديو .. سيلتك يصعد لدور المجموعات بسيناريو درامي

تمكن سيلتك الاسكتلندي من الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على حساب شاختار كاراجاندي الأوزبكستاني بسيناريو درامي بعد أن تمكن من تعويض خسارته في مباراة الذهاب 2-0 بفوز بثلاثية نظيفة.

وتقدم سيلتك مع نهاية الشوط الأول بهدف لكريس كومنس قبل أن يضيف مهاجمه اليوناني جورجيوس سامراس الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق فقط من الشوط الثاني.

وفي الوقت الذي استعد فيه الفريقان لخوض شوطين إضافيين سجل جيمس فورست لاعب سيلتك هدف التأهل والعبور لفريقه ليصعد به إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بتلك النتيجة يكون سيلتك قد صعد لدور المجموعات بتفوقه في مجموع المباراتين 3-2.