مستجدات طب الطوارئ وطب العلاج بالأوكسجين على طاولة نقاش «تخصصي جدة»

ينظم غداً قسم العلوم العصبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة يوما توعويا يشمل التثقيف الصحي عن مرض الصرع والسكتة الدماغية.

وقد أوضحت د.روميزا اليافعي أستشاري مساعد في طب المخ والأعصاب ورئيسة اللجنة المنظمة للحملة التوعويه أنها ستكون ساعات مفيدة للمجتمع تجمع مابين السرد التفاعلي مع الجمهور للمعلومات الطبية وتصحيح العديد من الافكار الصحية الخاطئة وخصوصا في طريقة اسعاف مرضى الصرع واستعراض اهم الطرق العلاجية الحديثة الدوائية والجراحية معا، ومن الجانب الاخر سيتم التثقيف عن أهمية الساعات الاربع الاولى منذ ظهور الاعراض عند مرضى السكتة الدماغية حيث سيتم التشديد على اهمية السيطرة على عوامل الخطورة لمرض السكتة الدماغية مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري والسمنة بالاضافة لعادة التدخين والتي اصبحت منتشرة وبكثرة.

وأضافت د.اليافعي بأن النشاطات التفاعلية مهمة حيث انها تسمح للمجتمع بالتواصل المباشر مع الطبيب وطرح كل مايدور من تساؤلات وسط اجواء مريحة، قريبة من القلب وخارج نطاق العيادة او المؤسسة الصحية.

وقد أوضح د.يوسف السيد رئيس قسم العلوم العصبية بالملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بأن مرض الصرع يعتبر من الأمراض المزمنة والتي تصيب جميع الأعمار والأجناس والمجتمعات وتكرار نوبات الصرع وتطورها من غير علاج قد يؤدي إلى صعوبات ذهنية وفكرية وخاصة الأطفال مما يسبب تأخره دراسياً ونفسياً ومن هذا المنطلق كان اهتمامنا بهذا اليوم التوعوي لعامة الناس وإخراجه بأسلوب تفاعلي مع المرضى وذويهم ومشاركة كافة التخصصات المساندة مثل تخطيط المخ والأشعة وبأن مستشفى الملك فيصل التخصصي تعد من الرواد في علاج حالات الصرع بأحدث الطرق الجراحية مما يؤدي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الى التخلص من هذا الداء العضال.

هذا وقد تم الاعلان مبكرا عن هذه الامسية ليتسنى لأفراد المجتمع حضورها والمشاركة فيها، علما أنه قد تم تخصيص عدد من الاماكن للستشارات الطبية تحت إشراف أطباء استشاريين.

كما ينظم قسم الطوارئ بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة مؤتمراً طبياً عن المستجدات في طب الطوارئ والعلاج بالأكسجين في الفترة ما بين 1-4 من شهر أيلول 2013 الموافق 25 – 28 شوال 1434 ه وذلك على يد نخبة من الخبراء والاستشاريين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يقدمون فيه خبرتهم في هذا المجال الطبي المميز.

وسيكون هناك ورشة عمل في أول أيام المؤتمر كما سيتم التركيز على العناية المتقدمة للجروح واستخدام العلاج بالأوكسجين لشفاء الجروح الصعبة وبالتالي سيحصل المشاركون على 25 ساعة CME من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى ورشة عمل للممارسين الطبيين لاستعمال أحدث تقنيات مايكروسوفت لتقديم المحاضرات الطبية.