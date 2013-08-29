مدير «صحة عسير»: رعاية المريض مسؤوليتنا.. و«الباب المفتوح» سياستنا

جازان - عادل زائري

شدد المدير العام للشؤون الصحية في منطقة جازان الدكتور مبارك بن حسن العسيري على أن خدمة المريض ورعايته مسؤولية تقع على عاتق جميع منسوبي الصحة، مؤكداً في الوقت ذاته أن التواصل مع المرضى والمراجعين من أهم العوامل الرئيسة المفروضة عليهم. وقال الدكتور العسيري في لقاء تعارف جمعه بالاستشاريين السعوديين العاملين في مستشفيات وقطاعات المنطقة بمستشفى الملك فهد المركزي، إن المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان تنتهج سياسة الباب المفتوح ومبدأ الشفافية الواضحة، معتبراً هذا اللقاء التشاوري من أهم اللقاءات، إذ إنه يجمع الأطباء الاستشارين الذين يملكون المقدرة على طرح المعوقات والمشكلات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.