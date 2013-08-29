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حريق وهمي في عنبر النساء.. بسجن شرورة

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حريق وهمي في عنبر النساء.. بسجن شرورة حريق وهمي في عنبر النساء.. بسجن شرورة

نجران علي عون اليامي

    نفذت وحدة سجن محافظة شرورة مؤخراً فرضية حريق وهمي بسجن النساء حيث افترض اصابة احد رجال الأمن وسجينة ووفاة الاخرى في العملية. وانطلقت الفرضية التي أشرف عليها مدير سجون المنطقة العميد علي الشهري في تمام العاشرة صباحاً وبحضور مدير سجن شرورة النقيب سعد القحطاني ومساعده النقيب محمد الصيعري وشهدت الفرضية بلاغا من احدى العاملات في عنبر النساء اعقبه اطلاق جرس الانذار فور تلقي البلاغ ليهرع عدد من العاملين في إخماد الحريق مستخدمين طفايات الحريق وخراطيم المياه فيما حضرت فرقة طبية من مستشفى شروره العام وقامت بتقديم الاسعافات اللازمة للمصابين في نفس موقع الفرضية فيما نقلت السجينة المتوفاة الى مستشفى شرورة العام لانهاء الاجراءات الطبية وتم إخماد الحريق في وقت زمني قياسي. ونوه العميد الشهري بخطة الفرضية التي نفذها افراد وضباط وحدة سجن شرورة كما خطط لها.


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