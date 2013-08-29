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«بلدي البدائع» يناقش ويقيّم قرارات المجلس خلال عامين

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«بلدي البدائع» يناقش ويقيّم قرارات المجلس خلال عامين «بلدي البدائع» يناقش ويقيّم قرارات المجلس خلال عامين

    عقد المجلس البلدي ببلدية محافظة البدائع جلسته الثامنة والعشرين في مقر الاجتماعات بالبلدية أمس الأول برئاسة رئيس المجلس صالح الحامد وحضور جميع الأعضاء.

وتعد هذه الجلسة الأخيرة للمرحلة الأولى من الفتره الزمنية حيث رأى المجلس أن تكون الجلسة تقييما ومناقشة لكل القرارات الصادرة خلال عامين ومناقشة لأداء البلدية وتقييما لعملها من خلال التقارير التي رفعتها اللجان المشكلة لزيارة أقسام البلدية والرفع من مستوى أدائها؛ حيث تم استعراض كل القرارات السابقة والبالغة اثنين وأربعين قرارا أرفق معها جدول يبين ما نفذ منها وما لم ينفذ.

وبعد المداولة والاستعراض والمناقشة أعطى الجميع انطباعا ممتازا عن أداء المجلس من خلال نوعية القرارات ومن خلال نسبة التنفيذ حيث بلغت نسبة ما نفذ أكثر من 92% وطرح رئيس المجلس عدة أسئلة لتقييم الأداء بين أعضاء المجلس.

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