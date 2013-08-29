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أمانة الجوف تنهي طرح تأهيل طرق بسكاكا بأكثر من 50 مليون ريال

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أمانة الجوف تنهي طرح تأهيل طرق بسكاكا بأكثر من 50 مليون ريال أمانة الجوف تنهي طرح تأهيل طرق بسكاكا بأكثر من 50 مليون ريال

    أنهت أمانة منطقة الجوف طرح عدد من المشاريع الخدمية لتأهيل بعض شوارع مدينة سكاكا، وذلك بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عجب بن عبدالله القحطاني الذي يعمل على تحسين وتطوير الخدمات البلدية بالمنطقة.

وقال وكيل الأمين للمشاريع والتطوير المهندس عاطف بن محمد الشرعان أنه يجري تسليم عدة مشاريع لتأهيل شوارع سكاكا، ومنها طريق الملك فهد من الرحمانية إلى طريق الملك خالد جنوباً، وطريق الأمير فهد بن بدر بدءا من تقاطع طريق الملك خالد إلى التقائه بطريق الأمير عبدلإله بن عبدالعزيز، وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز من دوار تاج الصحة إلى طريق الملك عبدالله دوار الصفاء.

كما شملت هذه المشارع تأهيل طريق الملك خالد من تقاطعه مع طريق الملك فيصل إلى الدوار الشمالي، وطريق الأمير عبدالرحمن السديري ابتداء من تقاطعه مع طريق الملك فيصل شمالاً إلى تقاطعه مع طريق الملك خالد جنوبا.

وأكد الشرعان أنه تم ترسية هذه المشاريع بتكلفة إجمالية تزيد على 50 مليون ريال وجاري تسليم المقاولين لمواقع العمل للبدء فيها.

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