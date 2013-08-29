«بلدي جازان» يلتقي المواطنين.. ويناقش متطلباتهم

عقد المجلس البلدي بجازان أمس (الاربعاء) لقاء مع المواطنين، استمع فيه إلى متطلباتهم وحاجاتهم، بحضور أمين منطقة حازان المهندس عبدالله القرني ورئيس أعضاء المجلس وعدد من مسؤولي أمانة المنطقة وبلدية جازان. وأوضح رئيس المجلس البلدي بجازان المهندس رستم الكبيسي أن اللقاء ناقش تحسين الخدمات ومعالجة بعض المعوقات التي طرحها الأهالي وكان ابرزها تسوير المقابر والنظافة وآليات التخلص من النفايات. وبين أن مطالب المواطنين تناولت أيضاً سفلتة شوارع في مدينة جازان، إلى جانب المطالبة في زيادة عمال النظافة في الأحياء، وزيادة الرقعة الخضراء داخلها، وإنشاء ممرات مشاة وملاعب وزيادة الرقابة الصحية على المطاعم. وأكد الكبيسي للأهالي وجود خطط مستقبلية لجعل مدينة جازان واجهة سياحية، نظراً لما تمتلك من طبيعة متنوعة تؤهلها للتميز في هذا المجال، مشدداً على درس ومتابعة ما طرحه المواطنين من مطالب وشكاوى.

ورحب أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني بمطلبات المواطنين ومقترحاتهم، مفيداً أن مدينة جازان تحضى باهتمام الأمانة، وهناك مشاريع خدمية ستنفذ بالمدينة بعد اعتمادها والموافقة عليها.