تطبيق «أمانة 940» يستقبل 13 ألف بلاغ مصور بالرياض

استقبل تطبيق (أمانة 940) الخاص بأمانة منطقة الرياض الذي يعمل على كافة الأجهزة الإلكترونية الذكية (صوّر وارسل) أكثر من (13) ألف بلاغ مصور من سكان العاصمة منذ تدشينه خلال الأربعة اشهر الماضية, وتمت احالة جميع البلاغات المتنوعة للجهات المعنية في الأمانة للوقوف عليها ومعالجتها.

ويقدم هذا البرنامج خدمة جديدة لسكان العاصمة للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية في كافة أحياء وطرقات مدينة الرياض بطريقة (صوّر وارسل).

ويتيح للمستخدمين سرعة الاتصال المباشر مع هاتف مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض "940" من خلال التقاط صورة لأية مخالفة أوصورة موجودة مسبقاً في الهواتف المحمولة وإرسالها عبر التطبيق للمركز الذي سيتواصل سريعاً مع المستخدمين برسائل خاصة على هواتفهم المحمولة تفيد باستلام المخالفة وتحويلها للجهات المختصة لمعالجتها بأقصى سرعة ممكنة. ويحدد البرنامج الجديد موقع الشخص المبلغ آلياً على الخريطة المعدة لذلك لاستخدامه من قبل هاتف المركز في تحديد موقع المخالفة سريعاً. كما يوفر خدمة (بلاغاتي) التي تحتوي على كافة البلاغات السابقة والقدرة على استعراضها ومعرفة حالتها، مع إمكانية البحث عن بلاغات سابقة من خلال ادخال رقم البلاغ. ويعمل البرنامج باللغتين العربية والانجليزية وهو متصل مباشرة بمركز هاتف طوارئ الأمانة مع إمكانية تتبع تصفح البلاغات.

يذكر أن أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل دشن تطبيق "أمانة 940" عبر الهواتف الذكية قبل عدة أشهر لتسهيل عملية التواصل المباشر بين المواطن والمقيم مع الأمانة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالخدمات البلدية.