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وزارة النقل تفتح جزءًا من امتداد طريق الرياض - الدمام السريع

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وزارة النقل تفتح جزءًا من امتداد طريق الرياض - الدمام السريع وزارة النقل تفتح جزءًا من امتداد طريق الرياض - الدمام السريع

    أكملت وزارة النقل جزءًا من مشروع امتداد طريق الرياض - الدمام السريع ابتداء من تقاطع طريق أبو بكر الصديق وحتى تقاطعه مع طريق الدمام - الجبيل، واتاحته للحركة المرورية، ليسهم في تسهيل حركة المرور للقادمين من الرياض وغرب الدمام المتجهين إلى وسط الدمام والظهران والخبر والجبيل.

وأوضح المدير العام لإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله السليمان أن طول هذا الجزء يبلغ 3.7 كيلومترات، ويتكون من طريق رئيس بأربع حارات مرور في كل اتجاه، إضافة إلى طريق خدمة بحارتي مرور في كل اتجاه، وهو الجزء الثاني من الطريق الذي يتم افتتاحه للحركة.

وأشار إلى أنه سبق وأن اُفتتح جزء من تقاطع الطريق مع طريق الدمام - أبوحدرية وحتى تقاطع طريق أبوبكر الصديق بطول 4.2 كيلومترات، موضحاً أن هذين الجزئين من الطريق هما ضمن امتداد طريق الرياض - الدمام السريع البالغ طوله الإجمالي 12.4 كيلومترا.

وأكّد السليمان أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات وزارة النقل الهادفة إلى رفع كفاءة الحركة المرورية على الطرق في المنطقة، بمتابعة مستمرة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الذي أسهم في حلِّ جميع العوائق التي اعترضت المشروع.

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