المتخصصة تواصل نطق الحكم على بقية أعضاء خلية ال47

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس نطق الحكم على المجموعة الثانية من خلية ال47 الإرهابية بحضور أعضاء الخلية 12 متهماً وهم المتهم (11، 24، 28، 30، 34، 39، 40، 41، 42، 43، 45، 46) وقد تفاوتت الأحكام ما بين 10 أشهر إلى 6 سنوات إلى جانب منعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.

وشهدت الجلسة حضور ذوي المتهمين وبعض من وكلائهم ومراسلي وسائل الإعلام وقد تضمن الحكم إدانتهم بعدة تهم من أبرزها تكفير ولاة الأمر ورجال المباحث والخروج عن طاعة ولي الأمر بالسفر الى مواطن الفتن والنزاعات والتستر على بعض المطلوبين امنياً وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن.

الأحكام تراوحت ما بين 10 أشهر إلى 6 سنوات مع المنع من السفر

كما أدين بعضهم باعتناق المنهج التفكيري ثم الرجوع عنه وحيازة المتفجرات وتصنيعها وجمع التبرعات لدعم المقاتلين في مواطن الفتن وتزوير الأوراق الثبوتية وجوازات السفر فيما أدين البعض بحيازة الكتب الممنوعة وتأليف كتب تفتي بعدم جواز الابتعاث والتحذير من الدراسة في المدارس الحكومية واقتناع بعضهم بأن الدولة لا تحكم بما انزل الله وتحريم الالتحاق بالوظائف الحكومية وارتباط احدهم بعلاقات مشبوهة ومحرمة مع بعض النسوة وغير ذلك من تهم دينوا بها.

وقد تضمن الحكم إدانة المدعى عليه (11) والحكم عليه بالسجن 3 سنوات فيما قضت بسجن المتهم (24) لمدة 6 سنوات أما المتهم (28) فقضت بسجنه 4 سنوات فيما حكم على المدان (30) بالسجن 4 سنوات وقرر القاضي الحكم على المدعى عليه (34) بالسجن 4 سنوات أيضا كما حكم على المتهم ( 39) بالسجن سنة وثلاثة أشهر أما المتهم (40) فقد حكم عليه بالسجن مدة سنتين فيما قرر القاضي الحكم على المتهم (41) بالسجن مدة سنتين وستة أشهر وكذلك حكم على المتهم (42 ) بالسجن 3 سنوات ويعد المتهم (43 ) اقلهم مدة حيث حكم عليه بالسجن عشرة أشهر أما المدعى عليه (45 ) فقد جرى الحكم عليه بالسجن 3 سنوات أما المتهم (46) فقد حكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات.

وفي نهاية الجلسة أوضح القاضي أن على جميع الذين يريدون الاعتراض بلائحة جديدة تسليم اللائحة خلال ثلاثين يوماً من موعد استلام الصك وإلا سيتم رفع القرار إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.