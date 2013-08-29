أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مصل الالتهاب الرئوى للصغار يوفر نفس الحماية للبالغين

Google+ Print
مصل الالتهاب الرئوى للصغار يوفر نفس الحماية للبالغين مصل الالتهاب الرئوى للصغار يوفر نفس الحماية للبالغين

أكدت أحدث الأبحاث الطبية على فاعلية المصل المضاد للالتهاب الرئوى بين الصغار بين البالغين ليوفر نفس الحماية والوقاية من فرص الإصابة بالمرض.

وكانت "مارى جريفن"، أستاذ الطب الوقائى بجامعة "فندر بليت" الأمريكية والمشرفة على تطوير الأبحاث، قد عكفت على تحليل بيانات عدد كبير من الأطفال والبالغين اضطروا لدخول المستشفى خلال الفترة من عام 1997 وحتى 2009.

وتوضح الأبحاث أن المصل يستخدم لمنع حدوث إصابات الدم والأذن من البكتيرية الكروية الرئوية، والتى تنجم عنها الإصابة بالالتهاب الرئوى إلا أن فى بعض الحالات كبار السن الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعى لديهم قد يتعرضون للإصابة من الأشخاص الذين يحملون المرض بالمقارنة بالأصحاء أو الأطفال.

وأشارت المتابعة التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة "نيوأينجلاد"الطبية إلى أن البالغين وكبار السن الذين نجحوا فى الحصول على هذا المصل قد تراجعت بينهم بصورة ملحوظة فرص الإصابة بالمرض بالمقارنة بكبار السن الذين لم يخضعوا لمثل هذا التطعيم.

يعد مرض الالتهاب الرئوى أحد الأسباب الرئيسية وراء اضطرار العديد من من الأمريكيين دخول المستشفى فى الولايات المتحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365