«الجوية» تختبر جاهزيتها للتعامل مع ظروف الحرب بسيناريو «حرب إلكترونية»

تجري القوات الجوية السعودية مع نظيرتها البريطانية سيناريو تدريبي قوي ل"حرب إلكترونية"جوية يصحبها "تشويش إلكتروني" وعدد من الفرضيات الحربية المختلفة لقياس مدى جاهزية القوات الجوية السعودية للتعامل مع كافة ظروف الحرب المحتملة ومدى قدرة الأطقم الجوية والفنية السعودية للتعامل مع العراقيل المتوقعة وقت الحروب، وذلك في قاعدة (كوننزبي) الجوية بالمملكة المتحدة، التي وصلت إليها امس الاول كافة اطقم واسطول طائرات القوات الجوية السعودية المشاركة في التمرين.

قائد التمرين: مقاتلونا أكفاء وسنشارك بأكثر من منظومة لأول مرة

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في تمرين العلم الاخضر السعودي البريطاني العميد الطيار الركن محمد الشهراني في تصريح صحفي أن القوات الجوية السعودية ستنفذ العديد من التكتيكات والفرضيات التدريبية في هذاالتمرين الذي وصفه بأنه أحد أهم التمارين العسكرية التي تنفذها القوات الجوية بطائرات مختلفة حيث تشارك منظومة من طائرات التورنيدو وطائرات التايفون ومنظومة طائرات MRTT بكامل اطقمها الجوية والفنية والادارية لاول مرة اضافة الى طائرات السي 130.

العقيد سترنجر: فخورون باستضافة القوات السعودية وطلبنا دعماً من قواعدنا الجوية لإنجاح التمرين

ونوه العميد الشهراني لدى استقباله المشاركين في التمرين بعدوصولهم لقاعدة كوننزبي البريطانية التي ستشهد التمرين، نوه بقدرات وامكانيات القوات الجوية الملكية السعودية وكفاءة مقاتليها وفنييها وكافة اطقمها مشيرا الى انها استطاعت قطع اكثر من 3 آلاف ميل بامكانيات سعودية بحتة والتزود بالوقود 4 مرات والتكيف مع بيئات جوية مختلفة وبأعلى درجات الاحترافية.

واكد قائد تمرين العلم الاخضر في سياق تصريحه على ماتحظى به القوات المسلحة من دعم لامحدود من لدن خادم الحرمين ومن سمو ولي عهده الامين وزيرالدفاع مشيداً بمتابعه وحرص سمو نائب وزير الدفاع لانجاح مشاركة القوات الجوية في هذا التمرين الى جانب المتابعة الدقيقة من قائد القوات الجوية الفريق الركن فياض الرويلي لتذليل كافة العقبات لاجل تحقيق الاهداف المرجوة من المشاركة في هذاالتمرين باذن الله.

وقال العميد الشهراني ان مثل هذه التمارين تتطلب مستوى عالي من الكفاءة والاحتراف في كافة الجوانب العملياتية والفنية والادارية والتي تتوفر بفضل الله في قواتنا الجوية بما تمتلكه من قدرات وامكانات مادية وبشرية وخبرات متراكمة من خلال المشاركة في التمارين الدولية المختلطة، مضيفاً انه تم اكتمال وصول كافة الاطقم الجوية والفنية والمساندة والطائرات المقاتلة الى قاعدة كوننزبي البريطانية وبمساندة فاعلة من منظومة ال(MRTT) التي اقلت المشاركين واسطول النقل الجوي من طائرات(السي 130) التي تنقل الحمولات والمعدات التي يتطلبها تنفيذالتمرين، مؤكدا على جاهزية المشاركين لبدء التمرين مع الاصدقاء في سلاح الجو البريطاني وذلك ضمن الخطط التدريبية القتالية المعدة مسبقا لتطوير الجاهزية العملياتية لقواتنا الجوية والتدرب في بيئات جوية مختلفة.

وفي سؤال ل"الرياض"حول وجود لجان ومختصين لتقييم نتائج التمرين ورصد الايجابيات والسلبيات ان وجدت قال ان القوات الجوية تضع في كافة تمارينها لجان مشرفة لرصد أي ملاحظات وكذلك لوضع الدروس المستفادة من كل تمرين لتعميمها على منسوبي القوات الجوية ودراسة أي اخطاء حدثت اثناء التمرين للاستفادة منها في العمليات الحقيقية.

واضاف ان اللجان موجودة وتم خلال هذا التمرين تشكيل لجنة مشتركة من ضباط سعوديين وبريطانيين ومن فنيين واداريين من الجانبين لمتابعة التمرين وتقييمه يومياً للتأكد من تنفيذه بالطريقة التي خطط لها وحرصاً كذلك على سلامة التمرين.

وفي سؤال ل"الرياض" عن التكتيكات المطبقة في التمرين اكد الشهراني ان القوات الجوية تسعى دائما للارتقاء بالتكتيكات الجوية للوصول لأعلى الجاهزية العملياتية مشيرا الى تطبيق العديد من التكتيكات خلال التمرين منها الحرب الالكترونية والتشويش الالكتروني وغيرها.

من جهته اعرب قائد قاعدة كوننزبي البريطانية العقيد الطيار الركن جوني سترنجرفي تصريحه ل"الرياض"ووسائل الاعلام السعودية عن فخرهم واعتزازهم باستضافه القوات الجوية السعودية في هذه القاعدة، مؤكدا انهم بدؤوا منذ اشهر بالتجهيزات لهذاالتمرين، كاشفاً انهم طلبوا دعم من القواعد الجوية البريطانية الاخرى وانهم يتطلعون الى نجاح هذاالتمرين، حيث تشارك القوات السعودية لاول مرة بهذا العدد وبطائرات التورنيدو والتايفون، مشيرا الى ان تحضيراتهم لهذاالتمرين كانت كبيرة جدا.

واوضح سترنجر في تصريحه ان لديهم القدرة على التدريب في الجو بين قوات البلدين الصديقين جنبا الى جنب لكسب الخبرة بين الجانبين مؤكدا انهم يضعون كل امكانياتهم لنجاح هذاالتمرين وخروجه بالصورة التي خطط لها.

هذا وكان قائد تمرين العلم الاخضر السعودي البريطاني وقائد قاعدة كوننزبي الجوية البريطانية واركانات التمرين في استقبال الطيارين المشاركين لدى وصولهم القاعدة استعداداً لانطلاق فعاليات التمرين.