خبر «لجان المخدرات تنتشر في المدارس» غير صحيح ويفتقر إلى الدقة

عقب مدير عام الإعلام التربوي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، على ما نشرته «الرياض» في عددها رقم 16501 الصادر يوم الأربعاء ال 21 من شهر شوال 1434 تحت عنوان «ضمن مشروع البرنامج الوطني الوقائي للطلاب والطالبات هذا العام .. «لجان المخدرات» تنتشر في المدارس.. تحلل العينات وتكشف المتعاطين» بقلم المحرر سليمان السبيعي.

وقال الدخيني: «سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» سلمه الله.. إن الخبر تضمن معلومات غريبة وغير صحيحة عن وجود مئات المشرفين التربويين والصحيين ولجان من مكافحة المخدرات، لتطبيق مشروع البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات، والزعم أن تلك اللجان ستقوم بأخذ عينات من الطلاب والطالبات المستهدفين وتحليلها وإعلان نتائجها خلال أسبوع، وأنه سيتم إشعار أولياء الأمور عبر رسائل الجوال ، وغير ذلك من المعلومات التي لم تستند على مصدر واضح لوزارة التربية والتعليم».

وأضاف: «تود الوزارة التأكيد أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأن ما تم نشره يحتوى على مبالغات وتهويل لا ينسجم مع الواقع السعودي بشكل عام ولا الواقع التربوي بشكل خاص، وتؤكد الوزارة أن البرامج إنما تركز على العمل التوعوي والتوجيهي والتثقيفي الذي يقوم على استهداف الطلاب والطالبات في مدارسهم، وتحفيز ما لديهم من قيم وأفكار تربوا عليها للوقوف ضد آفة المخدرات. كما تؤكد الوزارة على أن ما تمت الإشارة إليه في سياق ذات الخبر حول لقاء بين وزارة التربية والتعليم والمديرية العامة لمكافحة المخدرات لم يتطرق أبدا لهذه الفكرة التي تتضمن الكشف عن التعاطي وأخذ العينات من الطلاب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتابع متحدث الوزارة: «في هذا السياق فإننا نأمل باستمرار الحرص على تحري الدقة حول ما يتم نشره خاصة هذه الأخبار التي قد لا تمس الوزارة أو غيرها من الجهات فقط، بل تمس القيم العليا للمجتمع السعودي، ولا تقوم على حقيقة واضحة، آملاً نشر تعقيبنا في صفحتكم وفي ذات المساحة التي نشر فيها الخبر المغلوط المشار إليه».