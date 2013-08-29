سعود الفيصل يستقبل وزير الخارجية التركي ونائب رئيس مجلس الوزراء البحريني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بمنزل سموه بجدة أمس وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.

وجرى خلال الاجتماع بحث كافة القضايا في المنطقة ومنها التطورات على الساحة السورية.

حضر الاجتماع مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير محمد الطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا الدكتور عادل مرداد ومدير الإدارة الآسيوية بالوزارة السفير مصطفى كوثر.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بقصر سموه في جدة أمس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين والوفد المرافق له بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. وجرى خلال الاستقبال بحث القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وآخر التطورات في الملف السوري.

حضر الاجتماع مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير محمد الطيب.

وكان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين قد وصل إلى جدة أمس في زيارة للمملكة. وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام عبدالكريم القيم وعدد من المسؤولين والقنصل العام لمملكة البحرين بجدة إبراهيم محمد المسلماني.