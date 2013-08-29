«الداخلية» تطيح ب991 مهرباً ومروجاً لمخدرات تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 12/5/1434ه عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات خلال أشهر (محرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الثاني) من العام 1434ه، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة خلال أشهر (جمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان) من هذا العام 1434ه من القبض على (991) متهماً منهم (337) سعودياً بالإضافة إلى (654) متهماً من (33) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية ب(2.512,191,325) مليارين وخمسمائة واثني عشر مليوناً ومائة وواحد وتسعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالاً.

وقد واجه رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة في عدة عمليات أمنية من قبل المهربين والمروجين نتج عنها إصابة (19) من رجال الأمن, ومقتل (3) وإصابة (11) من مهربي ومروجي المخدرات، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في هذه العمليات ما يلي: أولاً: (7) سبعة كيلوجرامات و(928) تسعمائة وثمانية وعشرون جراماً من الهيروين الخام, و(1) كيلو و(3) ثلاثة جرامات من الهيروين المعد للترويج. ثانياً: (20) عشرون طناً و(437) أربعمائة وسبعة وثلاثون كيلو جراماً من الحشيش المخدر. ثالثاً: (15) خمسة عشر مليوناً و(293) ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً و(189) مائة وتسعة وثمانون قرصاً من مادة الإمفيتامين. رابعاً: (2) كيلو و(336) جراماً من مادة الكوكايين المخدر الخام. خامساً: (124) مائة وأربعة وعشرون ألفاً و(892) ثمانمائة واثنان وتسعون قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

كما ضبط رجال الأمن في حوزة المقبوض عليهم (14,459,717) أربعة عشر مليوناً وأربعمائة وتسعة وخمسين ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً بالإضافة إلى (350) سلاح رشاش و(136) سلاح مسدس و(29) بندقية و(7580) طلقة حية.

ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها، كما أكد حرص رجال الأمن بعون الله تعالى على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.