ضبط 16 متهما باقتحام مركز شرطة طامية بالفيوم

تمكنت حملة أمنية شنتها مديرية أمن الفيوم بمركز طامية من ضبط 16 من المتهمين باقتحام مركز الشرطة وإشعال النيران فيه والتعدى على الضباط والأفراد، مما تسبب فى مصرع ضابطين وأمين شرطة، كما تم ضبط عدد من الأسلحة النارية وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا يفيد بضبط 16 متهما فى المحضر رقم (1) أحوال مركز شرطة طامية من المتهمين باقتحام مركز طامية وسرقة أسلحته ومحتوياته وإشعال النار به والتعدى على الضباط والأفراد، كما تم إلقاء القبض على متهمين فى حرق إدارة شرطة النجدة وديوان عام لمحافظة الفيوم، ومتهم فى تصوير المنشآت الشرطية والعسكرية وتصوير أحداث اقتحام وحرق النجدة والمحافظة، ومسجل شقى خطر و 4 قطع سلاح آلى شرطى وبندقية خرطوش وعدد 1374 طلقة إف أن وعدد4 سنكى وعدد4 جهاز لاسلكى وعدد 13 بون بنزين لسيارة شرطة وفرد خرطوش وقطعة من جوهر الحشيش، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.