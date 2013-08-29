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بالصور.. تدريب معلمى مطروح على قواعد السلامة ومبادئ الإسعافات الأولية

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بالصور.. تدريب معلمى مطروح على قواعد السلامة ومبادئ الإسعافات الأولية بالصور.. تدريب معلمى مطروح على قواعد السلامة ومبادئ الإسعافات الأولية

نظمت محافظة مطروح دورة تدريبية بمركز النيل للإعلام بمطروح، وذلك لمعلمى إدارة المحافظة التعليمية عن قواعد السلامة على الطرق ومبادئ الإسعافات الأولية، بمشاركة إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التربية والتعليم بمطروح، واستهدفت 150 معلما من 30 مدرسة بدائرة الإدارة التعليمية، بواقع 10 مدارس من كل مرحلة تعليمية.

وعقدت الدورة تحت رعاية اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح، ومؤسسة رايات المجد العربى، وبحضور صفى الدين زكى الموهوب وكيل وزارة التربية والتعليم، وإسماعيل جاتو مدير إدارة مطروح التعليمية، وحمد خالد مدير فرع ثقافة مطروح، وسعد غنيم مدير مديرية الشئون الاجتماعية، والدكتور مجدى العزب رئيس مجلس أمناء مؤسسة رايات.

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