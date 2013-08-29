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مسئولون بإدارة أوباما يطلعون زعماء الكونجرس اليوم على الوضع فى سوريا

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مسئولون بإدارة أوباما يطلعون زعماء الكونجرس اليوم على الوضع فى سوريا مسئولون بإدارة أوباما يطلعون زعماء الكونجرس اليوم على الوضع فى سوريا

قال مصدر بالكونجرس الأمريكى، إن مسئولين كباراً بإدارة الرئيس باراك أوباما سيطلعون زعماء الكونجرس، اليوم الخميس، على أحدث تطورات الوضع فى سوريا.

وأضاف أن مسئولين بارزين من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومى سيجتمعون مع رئيسى مجلسى النواب والشيوخ وأيضاً رئيسى وكبار أعضاء لجنتى الأمن القومى بالمجلسين.

ولم يتمكن المصدر من تقديم تفاصيل عن الموضوعات التى ستناقش فى الاجتماع، ولم يتضح حتى اآلن هل ستكشف الإدارة للمشرعين عن تفاصيل معلومات المخابرات التى حصلت عليها عن هجوم بأسلحة كيماوية فيما يبدو شن قبل أسبوع فى ريف دمشق وأودى بحياة مئات المدنيين.
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