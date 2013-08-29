برشلونة يتوج بالسوبر الإسباني في مباراة عجيبة

توج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني على الرغم من تعادله سلبيا مع أتليتكو مدريد في مباراة الإياب مستفيدا من تعادله الإيجابي في الذهاب على ملعب فيسنتي كالديرون الخاص بفريق العاصمة.

وشهدت المباراة أحداثا كثيرة وغريبة إذ طرد الحكم ديفيد فيرنانديز لاعبين من أتليتكو مدريد كما أهدر ليونيل ميسي ضربة جزاء واقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة قبيل نهايتها.

وقدم برشلونة أداء غير مرضي في الشوط الأول بل كاد أتليتكو أن يباغته بهدف عن طريق دييجو لوبيز قبل نهايته ولكن فيكتور فالديز تمكن من التصدي للكرة.

في الشوط الثاني استحوذ برشلونة على الكرة بشكل أكبر وأنقذ فالديز مجددا فرصة خطيرة من أتليتكو مدريد بعد تسديدة ماكرة من ديفيد بيا مهاجم أتليتكو مدريد.

وحصل فيليبي لويس مدافع أتليتكو مدريد على بطاقة حمراء بعد تعديه على داني ألفيش بدون كرة قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق قبل أن يحصل بيدرو على ركلة جزاء في الدقيقة 89 أهدرها ميسي بعد أن سددها في العارضة.

وعاد حكم المباراة ليطرد أردا توران الذي كان تم تبديله قبل أن يطلق صافرته معلنا عن نهاية المباراة وتتويج برشلونة بالبطولة الأولى له تحت قيادة مدربه الجديد تاتا مارتينيز.