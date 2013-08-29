مستخلص مائى طبيعى بالدجاج يحافظ على القدرات الإدراكية بين كبار السن

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى احتواء الدجاج على مستخلص مائى طبيعى يعمل على الحفاظ على كفاءة وظائف خلايا المخ والقدرات الإدراكية بين كبار السن.

شهدت السنوات القليلة الماضية انتشار العديد من المستحضرات الطبيعية المساهمة فى تعزيز كفاءة وظائف خلايا المخ والمحافظة على القدرات الإدراكية مثل مستخلصات نبات "الجوجوبا" فى الوقت الذى تمتع فيه البعض الآخر من المستحضرات بشهرة كبيرة دون فاعلية حقيقية.

كان فريق من الباحثين قد كشفوا النقاب عن احتواء الدجاج على مستخلص مائى طبيعى أطلق عليه "أكسير الدجاج"، والذى يفرز تحت ظروف خاصة يعمل على تحسين القدرات الإدراكية وكفاءة الذاكرة بين كبار السن.

وكشف الباحثون عن أن المستخلص المائى غنى بالبروتينات ومضادات الأكسدة التى تعمل بكفاءة على الحفاظ على صفاء ذهن كبار السن وقدراتهم الإدراكية.

وكان الباحثون قد استغلوا أحدث الوسائل التكنولوجية للاستنباط مماثل للمتواجد فى الدجاج وأطلقوا عليه اسم "سى.أم. أى" وتم إطعامه لفئران التجارب حيث لوحظ حدوث تحسن ملحوظ فى مستوى وظائف الذاكرة والقدرات الإدراكية لديهم.

وفى محاولة لتقييم فاعلية هذا المستخلص الطبيعى على الإنسان، عكف مجموعة من الباحثين بماليزيا على تصنيع أقراص من هذا السائل وتجربته على مجموعة من المتطوعين خضعوا لتقييم نفسى ولوظائف المخ حيث تم إعطاؤهم قرصين مصنعين من السائل بواقع 670 ملليجراما يوميا ليتم تتبعهم لأكثر من ستة أسابيع.

وفى نهاية الستة أسابيع خضع المتطوعون لتقييم شامل لقدراتهم الإدراكية والنفسية ليعاد هذا التقييم بعد مرور ثمانية أسابيع، حيث لوحظ حدوث تحسن ملحوظ بين المتطوعين الذين تناولوا هذه الأقراص بالمقارنة بأقرانهم ممن تناولوا عقارا زائفا لتتحسن مفرداتهم اللغوية وقدراتهم على تكوين جملة مفيدة بالإضافة إلى قدرتهم حفظ المعلومات واستعادتها عند الحاجة إليها.