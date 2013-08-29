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محكمة عسكرية أمريكية: الحكم على نضال حسن بالإعدام عبر الحقن بالمواد السامة

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محكمة عسكرية أمريكية: الحكم على نضال حسن بالإعدام عبر الحقن بالمواد السامة محكمة عسكرية أمريكية: الحكم على نضال حسن بالإعدام عبر الحقن بالمواد السامة

أصدرت محكمة عسكرية في مدينة تكساس الأمريكية حكما بإعدام الطبيب النفسي السابق في الجيش الأمريكي نضال حسن، في قضية قتل 13 شخصا وجرح عشرات آخرين في اطلاق نار في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس في العام 2009.

وذكر راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة المحلفين المؤلفة من 13 ضابطا احتاجت ساعة ونصف قبل أن تقرر عقوبة الإعدام عبر الحقن بمواد سامة لحسن.
> وكان نضال حسن البالغ من العمر (42 عاما) أقر منذ بدء المحاكمة بأنه أطلق النار في القاعدة العسكرية ولم يحتج على أي من الشهادات الـ89 التي تم الاستماع إليها خلال أول 11 يوما من محاكمته التي بدأت في السادس من أغسطس/ آب.
> وتولى حسن الدفاع عن نفسه بعدما طرد فريق الدفاع، واحتج محاموه أمام القاضي قائلين إنه يريد أن يعدم ليصبح “شهيدا” ويهيء محاكمته بهذا الاتجاه.
> وعندما طلب القاضي من حسن تقديم حجج الدفاع، قال إن “الدفاع أنهى مرافعته”.
> واعترف نضال حسن مرارا بإطلاق النار وقال إن سببه منع الجنود من المشاركة في حرب يعتبرها “غير شرعية” في أفغانستان والعراق

ا.ش.ا

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