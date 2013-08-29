“بكري”: الإخوان أدخلوا أجهزة تجسس بـ120 مليون دولار خلال حكم “المعزول”

قال الصحفي مصطفى بكري، إن مكتب النائب العام ليس وحده هو ما كان به أجهزة تجسس، ولكن المحكمة الدستورية العليا أيضا بها أجهزة تجسس، والدليل على ذلك ما قاله مرسي في أحد خطاباته لأهله وعشيرته، حيث قال أنا أعلم ماذا يفعل أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وماذا يدبرون هؤلاء الستة.

وأضاف “بكرى”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دريم” مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك أجهزة تجسس دخلت عن طريق قطر خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وهذا ما اعترف به خيرت الشاطر، حيث بلغت تكلفة تلك الأجهزة 120 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم إخفاؤها في أحد مقارات الإخوان، وأن هذه الأجهزة تم توزيع جزء منها على العديد من الأماكن الحيوية في مصر، على رأس تلك الأماكن مؤسسة الرئاسة حيث كان يتجسس مكتب الإرشاد على مرسي نفسه.

وتابع “بكرى”: “أنا أعتقد أن هذه الأجهزة دخلت بدون علم طلعت إبراهيم، النائب العام السابق، ولكن في كل الأحوال هو مسئول مسئولية كاملة عن ذلك”.

وأكد أن النائب العام السابق اشترى أجهزة “آي باد” بـ9 ملايين جنيه لأعضاء النيابة العامة عن طريق الأمر المباشر، حتى يكسبهم في صفقة كنوع من استمالتهم إليه وهذا يعد إهدارا للمال العام وقد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضده في هذا الشأن.