السفارة الأميركية تبدأ العملبإجراءات جديدة لطلب مواعيد التأشيرة

بدأت السفارة الأميركية في التاسع من أغسطس الجاري العمل بنظام جديد لحجز مواعيد للحصول على التأشيرة واستلام جوازات السفر بعد استصدار التأشيرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية الى تقديم خدمات أكثر مرونة لراغبي السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية ولاستيعاب العدد المتزايد من المواعيد.

ووفق النظام الجديد يتم حجز مواعيد المقابلات مع القسم القنصلي عبر الموقع الإلكتروني أو مركز اتصال مباشر، كما تم تحديد عدد من الأماكن لاستلام جوازات السفر بعد إصدار التأشيرة على الجواز، وعلى المتقدم اتباع الخطوات التالية لحجز موعد للمقابلة وفق النظام الجديد: زيارة الموقع الإلكتروني www.ustraveldocs.com/kw ، و إنشاء ملف خاص بالمتقدم في حالة استخدام الموقع لأول مرة، وإكمال طلب الحصول على التأشيرة (DS-160 ) من خلال الموقع ceac.state.gov/genNIV ثم طباعة صفحة الإيداع البنكي والتوجه بها إلى أي من فروع بنك برقان لدفع رسوم طلب التأشيرة، وحجز موعد للمقابلة عن طريق الموقع www.ustraveldocs.com/kw أو عن طريق مركز الاتصال على رقم 2227-1673 (ستحتاج إلى الرقم المدون على إيصال دفع الرسوم الذي يتم استلامه من بنك برقان).

وعلى المراجعين الراغبين في تغيير موعد المقابلة أو إلغائها القيام بذلك عبر الموقع الإلكتروني www.ustraveldocs.com/kw أومركز الاتصال قبل موعد المقابلة بـ 24 ساعة على الأقل.