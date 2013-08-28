بالصور…مصر تستضيف أول إمراة فى العالم تجول إفريقيا على دراجة بخارية

فى سابقة هى الأولى من نوعها تقوم المغامرة الجنوب إفريقية “جو” بجولة تشمل جميع دول قارة إفريقيا وذلك على دراجة بخارية،وتعد مصر من الدول البارزة فى الجولة.

وأكد محمود مازن رئيس الشركة المنظمة والمستضيفة للمغامرة الجنوب افريقية أن مصر تعد الدولة العشرين فى الجولة،موضحا أن المحطة السابقة كانت ليبيا،إذ التقت هناك بوزيرة السياحة الليبية.

وذكر مازن، أن جو ستكمل جولتها التى ستشمل باقى الدول الإفريقية، التى تصل نحو 52 دولة عدد دول القارة السمراء، والتى أنهت جو أكثر من 20 دولة منها كانت محطتها الأخيرة مصر .

ورغم صغر سن جو التى تبلغ من العمر 29عام إلا أنها أصبحت أول إمرأة فى العالم تقوم بهذه الرحلة.

وأوضح مدير الشركة المستضيفة والراعية للمغامرة الجنوب إفريقية أنها ستبقى فى مصر لعدة أيام لتجديد الدراجة البخارية واستخراج التصاريح اللازمة لإمكانية دخول الدول التى ستشملها الرحلة فى المحطة القادمة وهى إثيوبيا والسودان.

وأشار محمود مازن إلى أن الشركة ستنظم رحلة سياحية لجو تشمل قلعة صلاح الدين والأهرامات وذلك برفقة جماعت محبى ركوب الدراجات البخارية فى مصر والتى اصبحت ظاهرة بشكل واضح فى المجتمع المصرى خاصة بعد الثورة

وقال مازن:”إن هذه الرحلة فى الاساس دعاية عالمية لتنشيط السياحة فى مصر وتوصيل صورة ايجابية للعالم عن مصر بانها مازالت إحدى الوجهات الأساسية للسياحة العالمية”،لافتا إنها جاءت الى مصر فى توقيت ساخن لما تشهده المنطقة من توترات واحداث متتابعة فى مصر وتونس وليبيا.

وقال:”إنها أخبرته أن الثوار فى ليبيا قاموا بإطلاق النيران تحية لها اثناء مرورها بإحدى المدن الليبية”.

واختتم محمود مازن مدير الشركة الراعية لهذا الحدث العالمى كلماته بانه سينظم مؤتمر صحفى للمغامرة الجنوب الإفريقية باحدى فنادق مصر الجديدة لشرح رحلتها وكيفية استكمالها.