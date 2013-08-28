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الصيادلة: لجنة التكليف تقبل تظلمات 1200 صيدلى دفعة 2012

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الصيادلة: لجنة التكليف تقبل تظلمات 1200 صيدلى دفعة 2012 الصيادلة: لجنة التكليف تقبل تظلمات 1200 صيدلى دفعة 2012

أعلن الدكتور علاء الصغير مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، اعتماد اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة تظلمات 1200صيدلى دفعة 2012 بحركة التكليف.

وأضاف الصغير فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أن من تم قبولهم تقدموا بعدة أسباب منها حالات مرضية خاصة بأحد الوالدين أو بالصيادلة أنفسهم بالإضافة إلى الحالات الأمنية الخاصة بالصيدلانيات وغيرها من أسباب التظلم.

وأوضح الصغير أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة التظلم على موقع وزارة الصحة خلال الأسبوع القادم.

وطالب الصيادلة بالتوجه إلى مقر إدارة التكليف بعد إعلان النتيجة ب9 شارع عماد الدين بالقاهرة لتسليم نتائج التظلم أو استلام قرارات التكليف الخاصة بهم لاستلام العمل.
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