تقليد عمداء في الحرس الوطني وسام الدفاع الوطني الأميري

استقبل وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن مهندس هاشم الرفاعي في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني القادة من رتبة عميد لتقليدهم وسام الدفاع الوطني الذي شرفهم به سمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، تكريما لهم على جهودهم الكبيرة في الدفاع الوطني.

> وقام اللواء الرفاعي بتقليد القادة الأوسمة وهم العميد الركن خالد شبيب راكان، والعميد الركن سعد جابر الحجرف، والعميد الركن عدنان سليمان السعيد، والعميد مهندس خالد سليمان البدر، والعميد الركن زيد محمد زيد،والعميد الركن فهد عبدالرحمن المجحم، والعميد محمد فرحان الفرحان، والعميد الركن فالح شجاع فالح، والعميد الركن فهد عيد ناصر، والعميد جمال محمد الذياب، والعميد الركن نادر شيهان حجيل.

> كما هنأ وكيل الحرس الوطني بالتكليف المحتفى بهم، ونقل إليهم تهنئة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني،والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وتوجيهاتهما بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لكل ما من شأنه رفع اسم الكويت الغالية عاليا في ظل قيادتها الحكيمة.

> وتقدم الرفاعي باسم القيادة العليا للحرس الوطني بخالص الشكر وعظيم التقدير وجزيل العرفان الى سمو الامير على تفضل سموه بمنح وسام الدفاع الوطني تقديرا لمن ساهم في المهام الدفاعية والامنية لوطننا العزيز مما يدل على اهتمام سموه بالقطاعات العسكرية وتقديره للأدوار المنوطة بمنتسبيها حيث الدفاع عن ثرى الكويت الطاهر وبذل المزيد من الجهد الصادق والعطاء المتميز والاخلاص في العمل لتظل الكويت عزيزة أبية، داعيا الله تعالى ان تظل الكويت واحة امن وامان وان يمن الله عليها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا سمو الامير وسمو ولي العهد.