ضبط 9 من الذين اقتحموا مركزي شرطة مطاي وسمالوط في المنيا

كتب : خديجة العادلي وإسلام فهمي الأربعاء 28-08-2013 20:56

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط 8 اقتحموا مركز شرطة مطاي، وآخر اقتحم مركز شرطة سمالوط الأسبوع الماضي.

وتلقى اللواء عبدالعزيز أبوقورة مدير أمن المنيا، بلاغا من مباحث مركز شرطة مطاي، يفيد تمكنها من ضبط علاء ع. م. وشهرته علاء العسال (42 عاما - صاحب محل أجهزة كهربائية - يقيم بمدينة مطاي)، وعبدالسلام م. ع. م. (48 عاما - فني كهرباء - يقيم بنزلة ثابت بدائرة المركز)، ورجب م. ع. م. وشهرته رجب مرعي (60 عاما - يقيم بدائرة المركز)، ونادي أ. م. م. (43 عاما - مدرس - يقيم بعزبة بديني بدائرة المركز)، وفؤاد ع. ع. أ. (54 عاما - بكالوريوس - يقيم بالمدينة)، وعبد الله ع. أ. م. (18 عاما - طالب - يقيم بالكوادي بدائرة المركز)، ومحمد ع. م. (30 عاما - عامل - يقيم بالمدينة)، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في المحضر رقم 2 أحوال مركز شرطة مطاي، الخاص بواقعة اقتحام المركز.

كما تلقى مدير الأمن بلاغا من مباحث مركز سمالوط، يفيد تمكنها من ضبط حسن ع. إ. وشهرته بكر عاطف (يقيم بعرب الزينة بسمالوط)، المطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة اقتحام مركز شرطة سمالوط.