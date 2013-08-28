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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للوقوف على مستوى خدماتها

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للوقوف على مستوى خدماتها بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للوقوف على مستوى خدماتها

نظم اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، جولة داخل مستشفى المبرة، إحدى المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى، حيث تفقد قسم الأطفال المبتسرين والعناية المركزة بالمستشفى، واطمأن على سلامة المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم، مطالباً الأطباء وهيئة التمريض بتقديم كافة العون والخدمات الصحية اللازمة للمرضى.

وأكد حماد خلال جولته، أن مثل هذه الجولات تبعث رسالة اطمئنان للمواطن الأسيوطى ويساعد على سير العمل بكافة المؤسسات والقطاعات وخاصة القطاع الصحى، موضحاًَ أن الدولة والحكومة الحالية يوليان اهتماماً كبيراً بكافة مطالب المواطن المصرى.

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