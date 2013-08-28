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بالصور.. "أولتراس دياب إسكندرية" يحتفلون بألبوم الليلة مع فريق العمل

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بالصور.. "أولتراس دياب إسكندرية" يحتفلون بألبوم الليلة مع فريق العمل بالصور.. "أولتراس دياب إسكندرية" يحتفلون بألبوم الليلة مع فريق العمل

احتفل بالأمس ألتراس دياب إسكندرية مع أربعة من فريق العمل بالألبوم، وهم الموزع الموسيقى عادل حقى والمؤلف تامر حسين والملحنين إسلام زكـى وأحمد حسين كانت الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى فى الأيام السابقة لهذا الحفل الكبير تمثل تخفيفا لحدة المواقف السياسية المتوترة فى والمنطقة.

وقام الألتراس بدعوة جميع محبى لحضور الحفل والمؤتمر الصحفى الذى كان يدور حول معرفة كواليس وأسرار ألبوم عمرو دياب الجديد (الليلة) وسؤال فريق العمل الحاضر عن تلك التفاصيل والتقط الجمهور الحاضر الصور مع فريق عمل الألبوم بعض المؤتمر الصحفى، وقام (الهضبة باند) وهو باند نابع من ألتراس دياب بتقديم بعض الأغانى لعمرو دياب بعمل دويتو مع تامر حسين وعادل حقى وأحمد حسين وإسلام زكـى الذين عبروا عن انبهارهم بالمواهب الموجودة فى الباند.

وشكر الفنانون الحاضرون الألتراس على التنظيم الرائع الذى قاموا به من أجل إنجاح اليوم، حيث تراود الحديث عن بعض المحاولات الإخوانية لإفشال اليوم وذكر بعض من شباب الألتراس أن العمل الجماعى هو سر نجاح اليوم وكان التنظيم بشهادة الجميع فوق الممتاز، وأصبح هذا اليوم علامة لألبوم عمرو دياب الأخير من جمهوره الراقى الذى لطالما حافظ على ثقافة شراء النسخة الأصلية.

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