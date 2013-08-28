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عودة حركة القطارات بالغربية إلى طبيعتها بعد توقف أكثر من 3 ساعات

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عودة حركة القطارات بالغربية إلى طبيعتها بعد توقف أكثر من 3 ساعات عودة حركة القطارات بالغربية إلى طبيعتها بعد توقف أكثر من 3 ساعات

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها القادمة من دمياط إلى القاهرة والإسكندرية والعكس، بعد أن توقفت أكثر من 3 ساعات بعد اصطدام قطار كفر الشيخ طنطا رقم452 بأتوبيس سياحى يحمل رقم 97 أمام مزلقان شبشير الحصة.

ونتج عن الحادث إصابة 14بينهم 3 إصابات خطيرة، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج .

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء إسماعيل البيلى مساعد مدير أمن الغربية، وضباط مباحث مركز طنطا برئاسة المقدم سامى الروينى، وتم إحضار لوادر وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى بعد توقف 3ساعات.

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مصر 365