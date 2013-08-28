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احذر التوتر النفسى قبل نتيجة الامتحان قد يصيبك بالانهيار العصبى

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احذر التوتر النفسى قبل نتيجة الامتحان قد يصيبك بالانهيار العصبى احذر التوتر النفسى قبل نتيجة الامتحان قد يصيبك بالانهيار العصبى

تساءلت قارئة: أشعر بالخوف والتوتر النفسى قبل ظهور نتيجة الامتحانات، وكثيراً ما أقوم بقرقضة أصابعى مما يسبب لى نزيف الدم.. فكيف أتغلب على القلق والتوتر قبل فترة ظهور النتيجة؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى، قائلاً: التوتر والقلق النفسى قبل فترة الامتحانات أمر وارد وقبل ظهور النتيجة يزداد القلق والتوتر لرغبة الطالب فى بيان النتيجة التى بذل مجهوداً طويلاً خلال العام حتى يقدر على تتويجها بدرجات جيدة، وهذا القلق والتوتر النفسى يختلف درجاته من شخص لشخص، فهناك طلاب يكون القلق والتوتر خلال فترة بيان النتيجة فى صورة قد تقوده للإجابة بشكل سىء خلال الامتحان، بالرغم من قدرته على المذاكرة الجيدة، وهناك طلاب آخرون يأتى الخوف من الامتحانات لهم فى صورة عدم قدرة على المذاكرة ونفور من كل شىء واللجوء إلى النوم كوسيلة للهروب من المشاكل اليومية بسبب الضغط والخوف من النتيجة.

لذا يقدم دكتور بحرى بعض النصائح لتجاوز تلك الفترة فيما يلى:

1-حاول أن تدرك أن النتيجة ما هى إلا ترجمة فعلية لما قمت به خلال فترة الامتحان، لذا حاول أن تكون مستعداً للنتيجة، وأن تستوعب جيداً ما تقوم بمذاكرته.

2-إبتعد عن التوتر والقلق فى فترة الامتحان لأن شعورك بأنك معرض لنسيان كل شىء سيفقدك تركيزك، لذا حاول أن تلتزم، وأن تقوم بما عليك من واجبات حتى لا تتعرض للانهيار العصبى.

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مصر 365