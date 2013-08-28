أخبار عاجلة

الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

فرقة "تركية" تنعي ابنة "البلتاجي" بأنشودة

Google+ Print
فرقة "تركية" تنعي ابنة "البلتاجي" بأنشودة فرقة "تركية" تنعي ابنة "البلتاجي" بأنشودة

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 28-08-2013 20:45

"نامي يابنتي الصغيرة الجميلة نامي.. نامي طفلتي نامي"، هو مطلع الأنشودة التي أهدتهه فرقة "يوريوش" التركية، لروح أسماء، إبنة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، تحت عنوان، "نامي في سلام".

واستكملت "يوريوش"، الأنشودة: "هذا ليس جرح رصاصة هذه وردة تفتحت في خدك الوردي".

وتابعت: "لا ألم هذا الجسد والعينان باردتان لاتتركي يدي ياوردتي المدللة.. أموت أنا فداءً لشعرك المتموج وعيناك الزيتونية".

يذكر أن أسماء البلتاجي، لقيت مصرعها أثناء أحداث فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية