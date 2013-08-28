فرقة "تركية" تنعي ابنة "البلتاجي" بأنشودة

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 28-08-2013 20:45

"نامي يابنتي الصغيرة الجميلة نامي.. نامي طفلتي نامي"، هو مطلع الأنشودة التي أهدتهه فرقة "يوريوش" التركية، لروح أسماء، إبنة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، تحت عنوان، "نامي في سلام".

واستكملت "يوريوش"، الأنشودة: "هذا ليس جرح رصاصة هذه وردة تفتحت في خدك الوردي".

وتابعت: "لا ألم هذا الجسد والعينان باردتان لاتتركي يدي ياوردتي المدللة.. أموت أنا فداءً لشعرك المتموج وعيناك الزيتونية".

يذكر أن أسماء البلتاجي، لقيت مصرعها أثناء أحداث فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة.