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عمدة قرية ضحايا مجزرة رفح: ما قام به الإخوان بمصرلم يفعله الشيطان

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عمدة قرية ضحايا مجزرة رفح: ما قام به الإخوان بمصرلم يفعله الشيطان عمدة قرية ضحايا مجزرة رفح: ما قام به الإخوان بمصرلم يفعله الشيطان

قال عبد اللطيف طولان، عمدة قرية شمياطس مركز شهداء مجندي الأمن المركزي، إن أهالي المنوفية لن يبخلوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل أمن .

وأضاف “طولان”، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري على قناة العربية الحدث، مساء الأربعاء، أن الأهالي أطلقوا غنذار بأن كل من يعلق صورة الفريق أول عبد الفتاح على المنازل أو المحال التجارية فهو “آمن”.

وأوضح عمدة قرية شمياطس مركز شهداء مجندي الأمن المركزي، أن أهالي المنوفية يعملون على القصاص من جماعة الإخوان المسلحين من خلال مقاطعتهم، مشيراً إلى أن ما فعله الإخوان وحلفائهم بكرداسة ومختلف أنحاء الجمهورية من أعمال العنف وإرهاب لا يفعله الشيطان، على حد تعبيره.

وتابع:”دماء شهدائنا لا مصالحة عليها مع جماعة الإخوان التي قتلتهم، ونطالب بالقصاص”، ونقوم بإعداد وثيقة لمقاطعة جماعة الإخوان اجتماعياً وتجاريا لعزلهم شعبياً”.

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