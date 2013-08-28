ضبط 20 متهم فى واقعة اقتحام قسم شرطة طامية وسرقة الأسلحة

تمكنت الحملة المكبرة التى قام بها قوات من الجيش والشرطة على مركز طامية بالفيوم أمس عن ضبط العديد من العناصر التى قامت باقتحام قسم شرطة طامية وأشعلت فيه النيران وسرقة الأسلحة الميرى والقتل والتمثيل بجثث الضباط والجنود .

> كانت حملة مكبرة برئاسة اللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم يرافقه العقيد ياسر جمعة قائد قوات الجيش بالمحافظة قد تمكنت من ضبط كل من ياسر شعبان سيد 25 سنة ” عامل ” وبحوزته بندقية آلية وعدد 13 بون بنزين خاص بسيارة شرطة ، ومحمد رضا فتحى 24 سنة ” عامل ” وبحوزته بندقية آلية ، وماجد جمال صبحى 24 سنة ”

> عامل ” وبحوزته بندقية آلية ، وإبراهيم أحمد عثمان 48 سنة ” موظف ” وبحوزته بندقية لى انفيلد وعدد 325 طلقة ، ومحمد جمال صابر 17 سنة ” عامل ” وبحوزته بندقية خرطوش ، ومحمود على محمود 25 سنة ” سائق ” وبحوزته 2 سنكى طبنجة صوت ، ومحمد محمد دسوقى 23 سنة ” حاصل على دبلوم ” وبحوزته 257 طلقة ، ومحمد عبد المنعم على 22 سنة ” عامل ” وبحوزته 358 طلقة ، ورمضان على محمود 38 سنة وبحوزته 324 وجهاز لاسلكى ، وأحمد سعد نعوم 30 سنة ” صاحب مغسلة ” وبحوزته جهاز لاسلكى ، وأحمد شعبان محمد 26 ” سمكرى سيارات ” ، ومحمود أبو الحمد محمود 28 إمام وخطيب مسجد ، ومصطفى حسن معروف 38 سنة ” موظف مدنى ” ، ومحمود عيسى عبد المولى 23 سنة ” لحام مواسير ” ، ومحمد رشاد محمد 52 سنة ” عامل ” ، وحسين إمام عبد المقصود 22 سنة ” عامل ” وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم (1) أحوال مركز شرطة طامية للتحريض واقتحام ديوان المركز وسرقة محتوياته والأسلحة والذخيرة منه وإشعال النيران به والتعدى على الضباط والأفراد قوة المركز وما تم من مضبوطات بحيازتهم مبلغ بسرقتها من المركز .

> كما تم استهداف وضبط بعض العناصر المطلوب ضبطهم وإحضارهم بدائرة قسم الفيوم وهم إسماعيل شحات عبد العزيز 53 سنة ” فنى هندسة ” ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية اقتحام ديوان عام المحافظة وإدارة شرطة النجدة وإشعال النيران بهما ، وعماد عادى زكى 27 سنة ، لقيامه بتصوير المنشآت الشرطةي والحكومية والمعدات العسكرية الخاصة بالقوات المسلخة وحيازة هاتف محمول عليه مقاطع فيديو لاقتحام مقار إدارة شرطة النجدة وديوان عام المحافظة ، ومصطفى عبد اللطيف شعبان 35 سنة ” عامل ” وبحيازته 2 جهاز لاسلكى خاص بإدارة شرطة النجدة ومطلوب ضبطه فى واقعة اقتحام الديوان العام .

> كما أسفرت جهود الحملة أثناء تواجدها بدائرة مركز شرطة طامية عن ضبط بعض العناصر الإجرامية وهم سيد عبد العال السيد 23 سنة ” سائق ” وبحوزته فرد خرطوش و7 طلقات من ذات العيار ، وأيمن يونس ربيه 37 سنة ” مدرس ” وبحوزته قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار ، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق .