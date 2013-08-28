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أحمد النجار:المجمع الصناعي الامريكي هو الذي يوجه الحروب والصراعات

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أحمد النجار:المجمع الصناعي الامريكي هو الذي يوجه الحروب والصراعات أحمد النجار:المجمع الصناعي الامريكي هو الذي يوجه الحروب والصراعات

قال أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الاهرام الاستراتيجي إن ” غول المجمع الصناعي-العسكري الأمريكي هو عملاق عفن يرتوي بدماء البشر وترتفع أسهمه على خرائب الحواضر المدمرة وجماجم الضحايا ، وهو يشكل مع شركات النفط وأجهزة المخابرات ” .

وأضاف النجار خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إنها ” الغرفة المظلمة التي توجه السياسة الأمريكية لإشعال الصراعات والحروب وسباقات التسلح بشكل منتظم، وتوجهها أيضا لإجبار النظم العميلة على شراء وتكديس أسلحة مقيدة الاستخدام ولن تستخدمها أبدا حتى تتقادم في المخازن لأن دور عمليات الشراء تلك هو تغذية هذا الغول الذي يبحث الآن عن حربه الجديدة على أرضنا العربية في سورية، ونتمناها مقبرة له ولرسل الموت ” .

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